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        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:28 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:28
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        Adana'da dayısını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dayısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te Mehmet Tunç'un (41) öldürülmesine ilişkin tutuklanan yeğeni M.O.B. (22) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla Tunç'un evine yerleştikleri belirtildi.

        Olay günü Tunç'un gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığı anlatılan iddianamede, bunun üzerine M.O.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla dayısını öldürdüğü kaydedildi.

        İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde 21 Nisan 2024'te dayısı Mehmet Tunç'u (41) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.O.B. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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