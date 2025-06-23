Adana'da dayısını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında müebbet hapis istemi

Olay günü Tunç'un gece saatlerinde evde gürültü yaptıkları gerekçesiyle yeğeniyle tartıştığı anlatılan iddianamede, bunun üzerine M.O.B'nin mutfaktan aldığı bıçakla dayısını öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede sanığın, iki kardeşi ve birlikte yaşadığı kadınla Tunç'un evine yerleştikleri belirtildi.

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