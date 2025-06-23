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        Adana'da güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:48
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        Adana'da güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

        Olay yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Hırsızlık zanlıları Y.A. (29) ve Y.M. (35) ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşları F.B. (30), polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan elektrikli bisiklet ve motosikletler ise bulunamadı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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