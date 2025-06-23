Adana'da güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Adana'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerden 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.

Olay yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Hırsızlık zanlıları Y.A. (29) ve Y.M. (35) ile gözcülük yaptığı öne sürülen kız arkadaşları F.B. (30), polis ekiplerince gözaltına alındı. Çalınan elektrikli bisiklet ve motosikletler ise bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.