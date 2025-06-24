Adana'da 16 bin 750 mükerrer bandrol ele geçirildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 16 bin 750 mükerrer makaron (filtreli sigara kağıdı) bandrolü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 16 bin 750 mükerrer makaron (filtreli sigara kağıdı) bandrolü ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mükerrer bandrol bulunduğu belirlenen bir hafif ticari aracı ilçede takibe alarak durdurdu.
Araçta yapılan aramada, makaron paketlerinde kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilen 16 bin 750 mükerrer bandrol bulundu.
Polis ekipleri, aracın sürücüsünü gözaltına aldı.
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