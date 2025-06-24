Adana'da 16 bin 750 mükerrer bandrol ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, makaron paketlerinde kullanılmak üzere toplandığı değerlendirilen 16 bin 750 mükerrer bandrol bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mükerrer bandrol bulunduğu belirlenen bir hafif ticari aracı ilçede takibe alarak durdurdu.

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