Yazar Sema Soykan kitap gelirini kız çocuklarının eğitimi için bağışladı

Adana'da yazar Sema Soykan, Kıbrıs'ın tarihi ile kültürel sürecini ele aldığı "Belki" romanını imzaladığı etkinlikte kitabın satışından elde edilen geliri kız çocuklarının eğitimi için bağışladı.

İş Kadınları Derneği (İŞKAD) ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çukurova Şubesi işbirliğiyle, Adana Taşköprü Konukevi'nde araştırmacı ve yazar Sema Soykan'ın katılımıyla imza ve söyleşi günü düzenlendi.

Etkinlikte "Belki" adlı romanını imzalayan Soykan, etkinlik kapsamında kitabın satışından elde edilen geliri ÇYDD Çukurova Şubesi'ne kız çocuklarının eğitimi için bağışlayacağını söyledi.

Etkinliğe, Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Berman Mantı, İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin de katıldı.