Adana'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolunun Yılankale mevkisindeki hafriyat döküm sahasının zemininde henüz bilinmeyen nedenle kayma meydana geldi.

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