Adana'da firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

"Dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz ve kasksız motosiklet kullanmak" ile "makas atarak trafiği tehlikeye düşürmek” maddelerinden 50 bin 774 lira para cezası uygulanan ve motosikleti trafikten men edilen hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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