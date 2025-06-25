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        Adana'da 5 kişilik ailenin evi kundaklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 13:26 Güncelleme: 25.06.2025 - 13:26
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        Adana'da 5 kişilik ailenin evi kundaklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 5 kişilik ailenin yaşadığı ev, gece saatlerinde ateşe verildi.

        Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin kirada oturduğu zemin kattaki müstakil ev, dün gece saatlerinde pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev aldı.

        Bu sırada uykuda olan Artış çifti, çocuklarını alarak hızla dışarı çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Artış çifti, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları A.A'nın kundakladığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu.

        Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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