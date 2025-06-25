Adana'da 5 kişilik ailenin evi kundaklandı

Artış çifti, evlerini daha önce hayvan ticareti yaptıkları ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan akrabaları A.A'nın kundakladığını ileri sürerek, polise şikayette bulundu.

Bu sırada uykuda olan Artış çifti, çocuklarını alarak hızla dışarı çıktı.

Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta üç çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin kirada oturduğu zemin kattaki müstakil ev, dün gece saatlerinde pencereden içeriye yanıcı madde atılması sonucu alev aldı.

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