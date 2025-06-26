Kozan'da mahalle sakinleri su sorunlarının çözülmesini istiyor

Kozan ilçesi Türkeli Mahallesi'ndeki vatandaşlar, yaşanan su kesintilerine çözüm bulunmasını istedi.

Muhtarlık önünde bir araya gelen bazı mahalle sakinleri, su kesintilerini protesto etti.

Mahalle muhtarı Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada, su kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirterek, yetkilerin bu soruna bir an önce çözüm bulmasını istedi.