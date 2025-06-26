Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Afrika ve Adana'da yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yargılanması sürdü

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlediği belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afrika ve Adana'da yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi 2 kardeşin yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki üsleri ile konvoyuna yönelik terör saldırısı düzenlediği belirlenen ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) Afrika'da operasyonla yakalanan terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara ile Adana'da tutuklanan ağabeyi Yusuf Baykara'nın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Ahmet ve ağabeyi Yusuf Baykara, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını tekrar ederek, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini ve Suriye'de TSK'ya yönelik bombalı saldırıda bulunduklarını belirterek, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

        Sanıklardan Ahmet Baykara, savunmasında, terör örgütü El Kaide ile bir bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Önceki celselerde de belirttiğim gibi eylem ve saldırı planı yapmadım. Suriye'ye yardım faaliyetlerinde bulunmak için gitmiştim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Ayrıntılı bir şekilde mütalaaya karşı savunma hazırlamak istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Yusuf Baykara da Suriye'ye insani yardım amaçlı gittiğini iddia ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Terör örgütüne katılmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar verdiği sanıkların esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

        - MİT'in Afrika ve Adana'daki operasyonu

        MİT Başkanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'nın Suriye'nin İdlib kentinde bulunan TSK üs bölgeleri ve konvoyuna düzenlenen eylemlerde yer aldığı tespit edilmişti. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Baykara'nın takip edildiğini anlaması üzerine Afrika'ya kaçtığını belirleyen MİT, istihbarat ve risk analizleri neticesinde 15 Ekim 2024'te Baykara'yı bir Afrika ülkesinde yakalamıştı. Hakkındaki soruşturmanın yürütüldüğü Adana'ya getirilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Baykara'nın, Suriye'de eylemleri birlikte gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği ağabeyi Yusuf Baykara da kentte saklandığı adrese düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

        17 Ekim 2024'te tutuklanan Ahmet ve Yusuf Baykara hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        "Kentsel dönüşüm tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir"
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        26 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        6 katlı binadan bu kez 20 kamyon çöp çıktı
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame!
        Şeyma'nın şüpheli ölümünde iddianame!
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        AYM’den engelli aracında ÖTV kararı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Sonunda randevu verdiler
        Sonunda randevu verdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu

        Benzer Haberler

        Kozan'da mahalle sakinleri su sorunlarının çözülmesini istiyor
        Kozan'da mahalle sakinleri su sorunlarının çözülmesini istiyor
        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında protokol imzalandı
        Adana İl Sağlık Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi arasında protokol imzalandı
        Sulama kanalına düşen Ayaz'ı kurtarmak isteyen dayısı boğuldu
        Sulama kanalına düşen Ayaz'ı kurtarmak isteyen dayısı boğuldu
        Adana Ticaret Borsasının haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Adana Ticaret Borsasının haziran ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
        Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isteyen kişi boğuldu
        Adana'da sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak isteyen kişi boğuldu
        Adana'da 16 yaşındaki yeğenini yanıcı maddeyle yakan amca tutuklandı
        Adana'da 16 yaşındaki yeğenini yanıcı maddeyle yakan amca tutuklandı