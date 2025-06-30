Kozan'da kalp krizi geçiren muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde kalp krizi geçiren muhtar tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Mahmutlu Mahallesi'nin muhtarı Alper Hallaç, 14 Haziran'da fenalaşması nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hallaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hallaç'ın cenazesi morga kaldırıldı.
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