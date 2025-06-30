Adana'da trafik polisleri, sürücüleri orman yangınlarına karşı uyardı

Ormanlık alanların yakınından geçerken hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Adana'da trafik polisleri, sürücülere yola atılan izmarit ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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