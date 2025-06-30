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        Adana'da trafik polisleri, sürücüleri orman yangınlarına karşı uyardı

        Adana'da trafik polisleri, sürücülere yola atılan izmarit ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:31
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        Adana'da trafik polisleri, sürücüleri orman yangınlarına karşı uyardı
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        Adana'da trafik polisleri, sürücülere yola atılan izmarit ve çöplerin orman yangınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme şubesi ekipleri, Mithat Özsan Bulvarı'ndaki uygulama noktasında durdurdukları sürücülere orman yangınları konusunda bilgi verdi.

        Ormanlık alanların yakınından geçerken hassas olunması gerektiğini anlatan polis, araçlardan yola atılan sigara izmaritleri ve çöplerin yangınlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

        Polis, sürücülere bilgilendirici broşür de dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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