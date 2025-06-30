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        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı

        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:45 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:45
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        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, bir elektrik direğinin tellerine zarar verdi.

        Tellerden yayılan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

        Yangından etkilenen 2 evde hasar meydana geldi.

        Gün boyunca alevlere müdahale eden helikopterlerin çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarın sabaha kadar ara verildi.

        Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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