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        Adana'da motosiklet çaldığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinden motosiklet çaldığı iddia edilen sanık, "nitelikli hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:31
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        Adana'da motosiklet çaldığı iddia edilen sanığa 7 yıl hapis cezası
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde müstakil bir evin bahçesinden motosiklet çaldığı iddia edilen sanık, "nitelikli hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İ.G. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 16 Kasım 2024'te sanık İ.G'nin saat 03.20 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan S.A'ya ait müstakil evin bahçesinde bulunan motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

        Yapılan tespitler sonucunda motosikleti İ.G'nin aldığına dair tam kanaate ulaşıldığını ifade eden savcı, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Savunması alınan sanık ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

        Müşteki S.A'nın avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

        Hakim, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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