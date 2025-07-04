Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Ayrıca kontrol noktalarında durdurulan sürücülere de şerit ihlali konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlerde, şerit ihlali yaptığı tespit edilen 60 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 270 bin 720 lira ceza kesildi.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik uygulamasında, şerit ihlali yaptığı belirlenen 60 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.