Adana'da kamyonet ile telefon hat dağıtım kutusu arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Şevkiye Mahallesi'nde 01 AZD 761 plakalı motosikletin sürücüsü Furkan D, önünde seyreden Hasan G. yönetimindeki 01 ATV 089 plakalı kamyoneti sağ tarafından geçmek istediği sırada kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkıştı.

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