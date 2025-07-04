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        Adana'da kamyonet ile telefon hat dağıtım kutusu arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:03 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:21
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        Adana'da kamyonet ile telefon hat dağıtım kutusu arasında sıkışan motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İddiaya göre, Şevkiye Mahallesi'nde 01 AZD 761 plakalı motosikletin sürücüsü Furkan D, önünde seyreden Hasan G. yönetimindeki 01 ATV 089 plakalı kamyoneti sağ tarafından geçmek istediği sırada kaldırımda bulunan telefon hat dağıtım kutusu ile kamyonet arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

        CANKUR ekipleri yaptığı çalışmayla motosiklet sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkardı.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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