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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı

        Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:12 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:12
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı
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        Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

        Polis tarafından 2 Temmuz'da, 825 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Suç örgütünün yurt dışında yaşayan elebaşı Ş.I'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 825 kilogram eroin ele geçirmesiyle ilgili Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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