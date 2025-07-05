Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 30 zanlıdan 16'sı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 825 kilogram eroin ele geçirmesiyle ilgili Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Polis tarafından 2 Temmuz'da, 825 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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