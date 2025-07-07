Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Nürnberg'de "Sounds of Türkiye" konseri düzenlendi

        Almanya'nın Nürnberg kentinde senfonik Türk müziği eserlerinin seslendirildiği "Sounds of Türkiye" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nürnberg'de "Sounds of Türkiye" konseri düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya'nın Nürnberg kentinde senfonik Türk müziği eserlerinin seslendirildiği "Sounds of Türkiye" konseri düzenlendi.

        Türk müziğinin zengin çeşitliliğinin yansıtılması hedefiyle organize edilen konserde, sanatçılar Nevit Kodallı'nın "Telli Turna Süiti" ile Turgay Erdener'in "Dolama Dolamayı" eserleri yer aldı.

        Etkinlikte, besteci ve orkestra şefi Eray İnal'ın "Anatolian Rhapsodie" eseri ilk kez yurt dışında şef Turgay Hilmi'nin yönettiği senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.

        İnal da gecede zurna solisti olarak sahne aldı.

        Konserin ikinci kısmında Kamran Aziz ve Murat Üstün'ün "Al Yemeni" ile Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserleri müzikseverlerle buluşturuldu.

        Bağlamada Adil Çete, halk danslarında ise Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu yer aldığı etkinliğe, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        "İsrail İran'a karşı olası bir saldırıya hazırlanıyor"
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        Fenerbahçe, Okan Özkan'ın ayrılığını açıkladı!
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        Osimhen 'evet' dedi: Adım adım Galatasaray'a
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı

        Benzer Haberler

        Adana'da yarın 10 noktada Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek
        Adana'da yarın 10 noktada Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek
        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis
        Adana'da evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 8 yıl hapis
        Haziranda 104 bin gıda işletmesi denetlendi, 154 milyon lira ceza uygulandı
        Haziranda 104 bin gıda işletmesi denetlendi, 154 milyon lira ceza uygulandı
        Kozan'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Kozan'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan şehit askerler için taziye mesajı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan şehit askerler için taziye mesajı
        Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazeteciler...
        Vali Köşger 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gazeteciler...