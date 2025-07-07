Nürnberg'de "Sounds of Türkiye" konseri düzenlendi

Bağlamada Adil Çete, halk danslarında ise Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu yer aldığı etkinliğe, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de katıldı.

Konserin ikinci kısmında Kamran Aziz ve Murat Üstün'ün "Al Yemeni" ile Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserleri müzikseverlerle buluşturuldu.

İnal da gecede zurna solisti olarak sahne aldı.

Etkinlikte, besteci ve orkestra şefi Eray İnal'ın "Anatolian Rhapsodie" eseri ilk kez yurt dışında şef Turgay Hilmi'nin yönettiği senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.

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