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        Feke'de uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:10 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:10
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        Feke'de uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı.

        Süphandere Mahallesi'nde E.A. idaresindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        Araçta sıkışan sürücü cep telefonuyla akrabalarına konumunu göndererek yardım istedi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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