Adana'da 11 milyon 730 bin makaron ele geçirildi

Aramalarda 11 milyon 730 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki depo ve iki araçta arama yaptı.

Adana'da 11 milyon 730 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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