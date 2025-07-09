Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Adreslerde 2 kilo 735 gram sentetik uyuşturucu, 311 gram esrar, 988 uyuşturucu hap, 268 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.

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