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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 09:51 Güncelleme: 09.07.2025 - 09:51
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, tespit ettikleri merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde 2 kilo 735 gram sentetik uyuşturucu, 311 gram esrar, 988 uyuşturucu hap, 268 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi ile ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi, 10 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Söz konusu adreslerden birinde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucunun ekiplerce bulunması polis kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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