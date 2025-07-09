Süper Lig şampiyonu Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü, Avrupa'da da başarı peşinde

EREN BOZKURT - NAVEK Masa Tenisi Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü (MTSK), daha önce 3 kez mücadele ettiği Avrupa'da bu kez kupaya ulaşmak istiyor.

NAVEK Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonunu kendisiyle aynı puandaki Fenerbahçe'yi ikili averajla geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan Adana Çiltar MTSK Erkek Takımı, 4. kez Avrupa kupalarında mücadele etmeye hak kazandı.

Süper Lig'deki 5'inci şampiyonluğunu elde eden Adana ekibi, Türk sporcu Görkem Öçal'ın yanı sıra 2 yabancı oyuncuyu kadrosuna katarak güçlü bir takım kurmayı planlıyor.

Daha önce üç kez çıktığı Avrupa arenasında bir kez çeyrek finale yükselmeyi başaran Adana Çiltar MTSK, kuracağı güçlü kadroyla bu kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

- "Hedefimiz Avrupa'da da şampiyon olmak"

Kulüp Başkanı Ali Türemiş, AA muhabirine, geçen sezon lige şampiyonluk hedefiyle başladıklarını söyledi.

İlk yarıyı lider Fenerbahçe'nin gerisinde tamamladıklarını anlatan Türemiş, ikinci yarı son maçta sarı-lacivertli takımı 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştıklarını belirtti.

Türemiş, geçen sezonun kendileri için çok verimli geçtiğini, Süper Lig'in yanı sıra yıldızlar ve büyüklerde de Türkiye şampiyonu olduklarını dile getirdi. Gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceklerini anımsatan Türemiş, şöyle devam etti: "Hedefimiz Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil etmek. Geçen yıl kadromuzdaki oyunculardan biri dünya sıralamasında ilk 50, diğeri ilk 100 içindeydi. Türk oyuncu olarak da şampiyonumuz Görkem Öçal vardı. Yani iyi bir takımımız vardı. Kadromuza biri Avrupalı, biri de Kore ya da Çinli olmak üzere 2 oyuncu takviyesi yapacağız. Daha önce Avrupa kupalarına üç kez katıldık. Hedefimiz Avrupa'da da şampiyon olmak." Türemiş, gelecek sezon ligde kadın ve erkek takımlarıyla mücadele edeceklerini belirtti. - "Avrupa'da şampiyon olabilmemiz için Avrupalı oyuncu şart" Kulüp genel koordinatörü Sunay Atakan da ligi şampiyon tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.