Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de ormanlık alanda temizlik yapıldı

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 09.07.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.

        Saimbeyli Kaymakamlığınca, Himmetli ve Yardibi mahallelerinin ormanlık alanında düzenlenen etkinliğine, kamu görevlileri ile gönüllü vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, doğada yangın çıkarma riski taşıyan atıkları toplayıp çöp kutularına taşıdı.

        Kaymakam Emre Açar, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı istediklerini belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Boğaz'daki kaçak yapılara büyük yıkım kararı
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Sıcak İstanbul! Güneşten kaçtık!
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Murat Çalık hastaneye sevk edildi
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava
        Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava
        Süper Lig şampiyonu Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü, Avrupa'da da başa...
        Süper Lig şampiyonu Adana Çiltar Masa Tenisi Spor Kulübü, Avrupa'da da başa...
        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi
        Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Adana Demirspor için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlatıldı
        Adana Demirspor için "Yaşasın Demirspor" kampanyası başlatıldı
        Adana'da 2 arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü
        Adana'da 2 arkadaşını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanması sürdü