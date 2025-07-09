Saimbeyli'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gönüllülerin katılımıyla ormanlık alandaki atıklar toplandı.
Saimbeyli Kaymakamlığınca, Himmetli ve Yardibi mahallelerinin ormanlık alanında düzenlenen etkinliğine, kamu görevlileri ile gönüllü vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, doğada yangın çıkarma riski taşıyan atıkları toplayıp çöp kutularına taşıdı.
Kaymakam Emre Açar, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmayı istediklerini belirtti.
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