Adana'da bir tankerde 19 bin 595 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tankerde 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tankerde 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara bulunduğu belirlenen tankeri durdurdu.
Araçta yapılan aramada tankerin çeşitli kısımlarına gizlenmiş 19 bin 595 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
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