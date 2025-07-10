Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "kalitesiz malzeme" vurgusu

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın 21 yıl, müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'nın ise 17 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldığı mahkeme kararının gerekçesi açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:44 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "kalitesiz malzeme" vurgusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın 21 yıl, müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'nın ise 17 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldığı mahkeme kararının gerekçesi açıkladı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Haziran'daki karar duruşmasında sanıklara "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen hapis cezalarının gerekçesi yazıldı.

        Kararda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin hazırladığı 45 sayfalık bilirkişi raporuna yer verildi.

        Apartmanın yapımına ilişkin belgeler ve bilimsel verilerin incelendiği belirtilen kararda, binanın enkazından alınan karot numunelerin basınç dayanıklılık şartını, donatı çubuklarının da ilgili standartları karşılamadığı, malzeme kalitesinin de yetersiz olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

        Binanın yıkılmasının zeminden kaynaklanmadığı, yapımında teknik standartlara ve 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine uyulmadığı ifade edilen kararda, bu tespitlere göre müteahhitler ve teknik uygulama sorumlusunun asli kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.

        Kararda, standartlara uygun bina yapmakla yükümlü olan sanıkların inşa sürecinin her aşamasını kontrol etmesi gerektiği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:

        "Yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda binanın yıkılma riskini öngörmesi gereken sanıkların, bu sonucu kayıtsız olarak kabullendiğine ya da arzuladıklarına dair bir delil bulunmamasından dolayı 'olası kastın' uygulanma koşullarının oluşmadığı ancak öngürülen sonucun gerçekleşmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayan sanıklar bina müteahhidi Cüneyt Akkaya ile binayı yapan ve teknik denetimle sorumlu kooperatifin diğer yöneticileri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç'un, ölen sayısı itibarıyla da taksir derecelerinin ağırlığı dikkate alınarak eylemlerine uyan 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı üst hadden mahkumiyetlerine karar verilmiştir."

        Sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksir kapsamında" değerlendirildiği kaydedilen raporda, sanıklardan Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak "takdiri indirim" uygulandığına, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan Cüneyt Akkaya'nın cezasında ise bunun uygulanmadığına işaret edildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklanan müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç ile teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında dava açılmıştı.

        Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Haziran'da görülen karar duruşmasında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan Cüneyt Akkaya 21 yıl, müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ise 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!

        Benzer Haberler

        Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Adana'da halatı kopan iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
        Kask takıp 2 genci döven şüpheli, bu kez başkasına darp iddiasıyla tutuklan...
        Kask takıp 2 genci döven şüpheli, bu kez başkasına darp iddiasıyla tutuklan...
        Adana'da bir kişiyi darbeden 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da bir kişiyi darbeden 3 zanlı tutuklandı
        Adana'da bir tankerde 19 bin 595 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da bir tankerde 19 bin 595 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 11 sanığın yargılanmas...
        Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı ile ilgili 11 sanığın yargılanmas...
        Saimbeyli'de ormanlık alanda temizlik yapıldı
        Saimbeyli'de ormanlık alanda temizlik yapıldı