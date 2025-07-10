Depremde yıkılan Ekim Apartmanı sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "kalitesiz malzeme" vurgusu

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu Cüneyt Akkaya'nın 21 yıl, müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'nın ise 17 yıl 6'şar ay hapse çarptırıldığı mahkeme kararının gerekçesi açıkladı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Haziran'daki karar duruşmasında sanıklara "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan verilen hapis cezalarının gerekçesi yazıldı.

Kararda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinin hazırladığı 45 sayfalık bilirkişi raporuna yer verildi.

Apartmanın yapımına ilişkin belgeler ve bilimsel verilerin incelendiği belirtilen kararda, binanın enkazından alınan karot numunelerin basınç dayanıklılık şartını, donatı çubuklarının da ilgili standartları karşılamadığı, malzeme kalitesinin de yetersiz olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Binanın yıkılmasının zeminden kaynaklanmadığı, yapımında teknik standartlara ve 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerine uyulmadığı ifade edilen kararda, bu tespitlere göre müteahhitler ve teknik uygulama sorumlusunun asli kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.

Kararda, standartlara uygun bina yapmakla yükümlü olan sanıkların inşa sürecinin her aşamasını kontrol etmesi gerektiği belirtilerek, şu değerlendirme yapıldı:

"Yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda binanın yıkılma riskini öngörmesi gereken sanıkların, bu sonucu kayıtsız olarak kabullendiğine ya da arzuladıklarına dair bir delil bulunmamasından dolayı 'olası kastın' uygulanma koşullarının oluşmadığı ancak öngürülen sonucun gerçekleşmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmayan sanıklar bina müteahhidi Cüneyt Akkaya ile binayı yapan ve teknik denetimle sorumlu kooperatifin diğer yöneticileri Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç'un, ölen sayısı itibarıyla da taksir derecelerinin ağırlığı dikkate alınarak eylemlerine uyan 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı üst hadden mahkumiyetlerine karar verilmiştir."

Sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksir kapsamında" değerlendirildiği kaydedilen raporda, sanıklardan Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya'ya verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak "takdiri indirim" uygulandığına, hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldıktan sonra Karadağ'da yakalanan Cüneyt Akkaya'nın cezasında ise bunun uygulanmadığına işaret edildi.