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        Adana ve Mersin'deki camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

        Adana ve Mersin'deki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:39
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        Adana ve Mersin'deki camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
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        Adana ve Mersin'deki camilerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, şehitler için mevlit okutuldu.

        Çukurova ilçesindeki Ramazanoğlu Camisi'nde düzenlenen programda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için dua edildi.

        Vali Yavuz Selim Köşger ve vatandaşların katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

        Cami çıkışında katılımcılara lokum ikram edildi.

        Mersin'de de bazı camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

        Bozyazı ilçesi Denizci Mehmet Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

        Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun da katıldığı programda, cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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