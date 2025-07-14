Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan kulüp devri için destek çağrısı:

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, taraftarlara ve şehrin dinamiklerine devredeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 02:17 Güncelleme: 14.07.2025 - 02:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan kulüp devri için destek çağrısı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, kulübün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, taraftarlara ve şehrin dinamiklerine devredeceğini bildirdi.

        Sancak, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce bu konuyu çeşitli vesilelerle dile getirdiğini hatırlatarak, "Kulübümüzün borçlarının kapatılması halinde Adana Demirspor'u, hiçbir beklenti içinde olmadan, şehrin dinamiklerine ve taraftarlarına devredeceğimi, benimle görüşmeye gelen Telat Şahin ve Umut Düşkün'e beyan etmiştim. Şimdi bunu siz değerli camiamız ve kamuoyuna da beyan ediyorum. Bu sözümün arkasındayım." ifadelerini kullandı.

        Yaşasın Demirspor Platformu öncülüğünde başlatılan kampanyayı yakından takip ettiğini belirten Sancak, bu sürecin sağlıklı ilerlemesi adına üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

        Bugüne kadar günü gelen acil ödenmesi gereken ödemeleri yapmaya çalıştıklarını aktaran Sancak, şunları kaydetti:

        "Yaşasın Demirspor Platformu'nun ödediği borç kadar hisse devri yapacağım. Borçlar ise bu süreçte şeffaf ve resmi şekilde kapatıldığında, Adana Demirspor'un yönetimini bu şehrin gerçek sahiplerine, yani taraftarlarına devredeceğim. Bu bir söz değil, bir taahhüttür. Bu kampanyada toplanacak miktar, hisse oranında derneğe devredilecektir. Şirket hisse devri ADS Derneği'ne devredilecek, dernek yönetim kurulu da ADS'ye fayda sağlayacak, şehrin dinamiklerinden ve taraftarlardan oluşan yönetime devredilecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon Chelsea!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Adana'da nehirde boğulan uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Adana'da nehirde boğulan uzman çavuşun cenazesi defnedildi
        Adana'da nehirde boğulan uzman çavuş toprağa verildi
        Adana'da nehirde boğulan uzman çavuş toprağa verildi
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Adana Demirspor'a destek mesajı
        MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı'dan Adana Demirspor'a destek mesajı
        Adana'da "Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği düz...
        Adana'da "Saimbeyli Kelebeği Gözlem ve Fotoğrafçılık Haftası" etkinliği düz...
        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yürürken yakalandı
        Adana'da cezaevinden firar eden hükümlü sokakta yürürken yakalandı
        Adana'da sıcakta bunalan çocukların kanalda eski koltukla tehlikeli eğlence...
        Adana'da sıcakta bunalan çocukların kanalda eski koltukla tehlikeli eğlence...