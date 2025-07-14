MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kanlı, mesajında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), milli ve manevi değerleri istismar ederek kurumlara sızan bir "ihanet şebekesi" olduğunu belirtti.

Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Kanlı, şunları kaydetti:

"Milletimize silah çeken, askerimizi, polisimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit eden FETÖ'yü ve arkasındaki tüm husumet cephesini lanetliyoruz. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da hain ve hasım emel sahiplerine canı pahasına geçit vermemiştir. Şüphesiz Türk milleti, feraseti, basireti ve cesaretiyle tüm oyunları ve tuzakları boza boza yoluna devam edecek, omuz omuza vererek 'lider ülke Türkiye' hedefinden kopmadan Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edecektir."

Kanlı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazileri şükranla andığını sözlerine ekledi.