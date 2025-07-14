Adana'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerine karanfil bıraktı, baba Ali Oruç'a başsağlığı diledi.

Köşger, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, 15 Temmuz'da ülkenin iç savaşa çekilmek istendiğini söyledi.

Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde feraset, dirayet ve cesaretle darbe girişimini savuşturduğunu dile getiren Köşger, "Allah cümle şehitlerimize rahmet etsin ve bir daha milletimize öyle bir geceyi yaşatmasın." dedi.

Baba Oruç da şehit evlatlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Ne mutlu bana ki evlatlarımı şehit vermişim. Devletimiz, Cumhurbaşkanı'mız var olsun. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.