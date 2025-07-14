Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 13:44 Güncelleme: 14.07.2025 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa katılan Vali Yavuz Selim Köşger, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerine karanfil bıraktı, baba Ali Oruç'a başsağlığı diledi.

        Köşger, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, 15 Temmuz'da ülkenin iç savaşa çekilmek istendiğini söyledi.

        Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde feraset, dirayet ve cesaretle darbe girişimini savuşturduğunu dile getiren Köşger, "Allah cümle şehitlerimize rahmet etsin ve bir daha milletimize öyle bir geceyi yaşatmasın." dedi.

        Baba Oruç da şehit evlatlarıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Ne mutlu bana ki evlatlarımı şehit vermişim. Devletimiz, Cumhurbaşkanı'mız var olsun. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Allah tüm şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

        Vali Köşger, daha sonra 15 Temmuz şehitleri Piyade Uzman Çavuş Halit Yaşar Mine'nin Asri Mezarlık'taki, polis memuru Yunus Uğur'un da Buruk Mezarlığı'ndaki kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Vahşet! Üniversite öğrencisinin cansız bedeni valizde bulundu!
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        Özer'in tutukluluğuna devam talebi
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        15 Temmuz şehidi ailesine ziyaret
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        15 Temmuz'da şehit olan ikiz polis memurları anıldı: Ne mutlu bana ki 2 evl...
        15 Temmuz'da şehit olan ikiz polis memurları anıldı: Ne mutlu bana ki 2 evl...
        Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım ku...
        Adanaspor Teknik Direktörü Yeşilova: Mücadeleci ve pes etmeyen bir takım ku...
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        MHP Adana İl Başkanı Kanlı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mes...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis
        Adana'da 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana'da 800 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan kulüp devri için destek çağ...
        Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'tan kulüp devri için destek çağ...