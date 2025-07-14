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        Adana'da özel gereksinimli çocukların yaptığı resimler sergilendi

        Adana'da özel gereksinimli çocukların elinden çıkan resimler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen sergide bir araya getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.07.2025 - 16:59
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        Adana'da özel gereksinimli çocukların yaptığı resimler sergilendi
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        Adana'da özel gereksinimli çocukların elinden çıkan resimler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen sergide bir araya getirildi.

        Gönüllü Anneler Topluluğunca organize edilen "Bir Gece Bin Umut" adlı sergi, AK Parti Adana İl Başkanlığında açıldı.

        AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, etkinlikteki konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

        Milletin 15 Temmuz gecesinde bir ve beraber olduğunu belirten Dağlı, "15 Temmuz'da bir olmanın ve hep birlikte neler başarılabileceğinin örneği çok net şekilde ortaya koyuldu. Bu vesileyle duygularını resimlere aktaran özel gereksinimli çocuklarımıza, ailelerine ve hocamıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz de sergide 17 özel gereksinimli çocuğun 25 eserinin yer aldığını söyledi.

        Serginin, 15 Temmuz şehitlerinin vatan ve bayrak sevgisini anlattığını dile getiren Akgöz, "Sergimizdeki sanat eserlerinde bir minnet ve duanın ifadesi de görülecektir." dedi.

        Konuşmaların ardından Dağlı, Akgöz ve diğer katılımcılar, sergilenen eserleri inceledi.

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