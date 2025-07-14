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        Adana'da ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:32 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:32
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        Adana'da ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alana yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Feke Mansurlu kara yolu Tordere mevkisinde, iddiaya göre Ertan Ç. yönetimindeki 01 ANM 781 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

        CANKUR ekipleri, yaptığı çalışmayla otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı.

        Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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