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        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 41 zanlı adliyede

        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:01
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        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 41 zanlı adliyede
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        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 130 şüpheliden işlemleri tamamlanan 41'i adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce dün Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de düzenlenen "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda gözaltına alınan 130 şüpheliden 41'inin işlemleri tamamlandı.

        Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye gönderildi.

        Diğer 89 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Adana 2" operasyonu kapsamında 130 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satışı yapan "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin takibe alındığını belirten Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili şu bilgileri vermişti:

        "Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca, adeta Adana'nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik ve düğmeye bastık. 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA), 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de operasyonlar gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik."

        Yerlikaya, geçen yıl 3 Haziran'da yapılan ilk "Narkokapan-Adana" operasyonunda da 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini, yakalanan 335 şüphelinden 302'sinin tutuklandığını hatırlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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