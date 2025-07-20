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        Adana merdivenden düşen yaşlı kadın kargocunun yardımıyla hastaneye kaldırıldı

        Adana'da merdiveninden düşen yaşlı kadın, torununun yardım istediği kargo görevlisinin sağlık ekiplerine haber vermesi sayesinde hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 20.07.2025 - 11:03
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        Adana merdivenden düşen yaşlı kadın kargocunun yardımıyla hastaneye kaldırıldı
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        Adana'da merdiveninden düşen yaşlı kadın, torununun yardım istediği kargo görevlisinin sağlık ekiplerine haber vermesi sayesinde hastaneye götürüldü.

        Merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yaşayan Yıldız Karaman (72), 18 Temmuz'da dengesini kaybetmesi nedeniyle merdivenden düştü.

        Anneannesinin merdivende hareketsiz yattığını gören 10 yaşındaki Aden Yusuf, o sırada bir eve kargo bırakmaya giden görevliye bağırarak yardım istedi.

        İsmi öğrenilemeyen görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Karaman'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedaviye alınan kadının kafa ve kolunda kırık olduğu belirlendi.

        Aden Yusuf'un kargo görevlisinden yardım istemesi ve sağlık ekiplerinin Karaman'ı sedyeyle taşıması evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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