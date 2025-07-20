Adana merdivenden düşen yaşlı kadın kargocunun yardımıyla hastaneye kaldırıldı

Tedaviye alınan kadının kafa ve kolunda kırık olduğu belirlendi.

Anneannesinin merdivende hareketsiz yattığını gören 10 yaşındaki Aden Yusuf, o sırada bir eve kargo bırakmaya giden görevliye bağırarak yardım istedi.

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