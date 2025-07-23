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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:52 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:52
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan Sümer Mahallesi'ndeki oto yıkama ve galeriye operasyon düzenledi.

        İş yerinde ve bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 74 bin 697 sentetik ecza, 38 uyuşturucu hap, 6,33 gram esrar, 15,16 gram eroin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 401 bin 390 lira ele geçirildi.

        Polis, iş yeri sahibi Baran K. (37) ile Emre O. (35) ve Caner M'yi (34) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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