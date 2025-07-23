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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı mezun oldu

        Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 23.07.2025 - 13:46
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        Adana'da eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı mezun oldu
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        Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı yemin etti.

        Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, törendeki konuşmasında, polis teşkilatının yeni mezunlarla dinamizm kazanacağına inandığını söyledi.

        Polis adaylarına başarı dileyen Küçük, şöyle konuştu:

        "Çok köklü tarihe ve üstün özelliklere sahip, çok üstün başarılar sağlamış bir teşkilatın mensubu olarak ne kadar gururlansalar azdır. Onların, milletimizin onlardan beklentileri doğrultusunda huzur ve güveni sağlamaya yönelik olarak insanlarımızın her zaman yanında olacaklarına, onlara karşı merhametli olacaklarına, suçluya ve kötü niyetli insanlara karşı da yeterince güçlü olarak ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi savunacağına inanıyorum."

        POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç da mezunların taşıdıkları üniformanın, milyonların güveni, devletin ciddiyeti ve şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, "Unutmayalım ki her polis gerektiğinde bir gazi ve şehit adayıdır." dedi.

        Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın video mesajının okunduğu törende, dönem birincisi Murat Şahin yaş kütüğüne plaket çaktı.

        Adayların yemin etmesinin ardından Müftü Vekili Hacı Ahmet Başaran dua okudu.

        Daha sonra kep atan 323 polis adayı, sevinçlerini aileleri, yakınları ve arkadaşlarıyla paylaştı.

        Tören sonrasında polis adaylarından Kadir Avcu, Nurdane Gürbüz'e, Mehmet Gürel Timurcioğlu da Didem Küçük'e evlilik teklifi yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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