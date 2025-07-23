Adana'da eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı mezun oldu

Adana'da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 323 polis adayı yemin etti.

Kemal Serhadlı POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, törendeki konuşmasında, polis teşkilatının yeni mezunlarla dinamizm kazanacağına inandığını söyledi.

Polis adaylarına başarı dileyen Küçük, şöyle konuştu:

"Çok köklü tarihe ve üstün özelliklere sahip, çok üstün başarılar sağlamış bir teşkilatın mensubu olarak ne kadar gururlansalar azdır. Onların, milletimizin onlardan beklentileri doğrultusunda huzur ve güveni sağlamaya yönelik olarak insanlarımızın her zaman yanında olacaklarına, onlara karşı merhametli olacaklarına, suçluya ve kötü niyetli insanlara karşı da yeterince güçlü olarak ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi savunacağına inanıyorum."

POMEM Müdür Vekili Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıgaç da mezunların taşıdıkları üniformanın, milyonların güveni, devletin ciddiyeti ve şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, "Unutmayalım ki her polis gerektiğinde bir gazi ve şehit adayıdır." dedi.