Adana silahlı kavgada 2 taksi sürücüsü yaralandı

Durakta ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toros Mahallesi'ndeki taksi durağına giden bir zanlı, henüz bilinmeyen nedenle şoförler F.P (43) ve F.P (45) ile tartıştı.

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