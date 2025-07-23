Adana'da silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki 58 AP 176 plakalı otomobile, Gültepe Mahallesi'nde 2 zanlı tarafından silahla ateş açıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırının ardından kaçan 2 zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
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