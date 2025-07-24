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        Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanık hakim karşısında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığın 12'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:50 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:50
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        Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanık hakim karşısında
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığın 12'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar C.E., M.D. ve M.E. ile avukatları katıldı.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık C.E. silah ticareti yapmadığını ve hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

        Cep telefonundan kimseye ruhsatsız silah resmi göndermediğini belirten C.E., "Ben silah kaçakçılığı ya da silah ticareti yapmadım. Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evde ele geçirilen ruhsatsız silah ve şarjörler bana ait değildir. O adrese hiç gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

        Savunmaları alınan diğer sanıklar M.D. ve M.E. de ruhsatsız silahlarla bir ilgilerinin olmadığını ve silah ticareti yapmadıklarını iddia etti.

        Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, "delillerin karartılması" şüphesi ve kaçma ihtimalleri bulunduğundan sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11 Temmuz 2024'te Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı bir eve yapılan baskında toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirmişti.

        Davanın iddianamesinde, söz konusu ruhsatsız silahlar ve şarjörlerle ilgili tutuklanan C.E., M.D. ve M.E'nin "silah veya mühimmat kaçakçılığı, ticareti, taşıma veya imalatı " suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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