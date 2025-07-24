Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanık hakim karşısında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 3 sanığın 12'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar C.E., M.D. ve M.E. ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık C.E. silah ticareti yapmadığını ve hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Cep telefonundan kimseye ruhsatsız silah resmi göndermediğini belirten C.E., "Ben silah kaçakçılığı ya da silah ticareti yapmadım. Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evde ele geçirilen ruhsatsız silah ve şarjörler bana ait değildir. O adrese hiç gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Savunmaları alınan diğer sanıklar M.D. ve M.E. de ruhsatsız silahlarla bir ilgilerinin olmadığını ve silah ticareti yapmadıklarını iddia etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.