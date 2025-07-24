Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Adana'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Adana'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Valiliği ziyaret ederek burada şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Vali Yavuz Selim Köşger ile görüştü.

        Bakan Tunç daha sonra Adalet Sarayı'nda Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş ve Adana Barosu Başkanı Volkan Böke'ye ziyarette bulundu.

        Adalet Sarayı'nda personelle sohbet eden Bakan Tunç, şunları söyledi:

        "Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Adaletin tecellisi yolunda çok kutsal bir vazife yapıyorsunuz. Hepinizin nasıl fedakarlıkla çalıştığınızı çok yakından biliyoruz. Bizler de sizlerin işlerini kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz. Bugün Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenini yaptık. İnşallah bir yılı biraz geçtikten sonra inşaatı tamamlanacak ve hizmete açılacak. Adana'mız için ne yapsak azdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum."

        Bakan Tunç, ardından merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 54 dairenin bulunduğu 2 bloklu personel konutunda inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Günde 7 bin adım demans riskini yüzde 38 oranında düşürüyor
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar

        Benzer Haberler

        Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanık hakim k...
        Deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca bulunmasıyla ilgili 3 sanık hakim k...
        Bakan Tunç: Herkesin kardeşçe yaşadığı bir döneme giriyoruz
        Bakan Tunç: Herkesin kardeşçe yaşadığı bir döneme giriyoruz
        Adana'da 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da atık malzemelerle yapılan örgü çalışmaları sergilendi
        Adana'da atık malzemelerle yapılan örgü çalışmaları sergilendi
        Adana'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 63 zanlı yakalandı
        Adana'da uyuşturucuyla mücadele uygulamasında 63 zanlı yakalandı
        Bakan Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binası temel atma töreninde konu...
        Bakan Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binası temel atma töreninde konu...