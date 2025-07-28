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        Adana'da pasajda çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 5 iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:58 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:58
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        Adana'da pasajda çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde yangın çıkan pasajdaki 5 iş yerinde hasar oluştu.

        Hükümet Caddesi'ndeki Terliksiz Pasajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 iş yerinde hasar oluştu.

        İşletmelerde soğutma çalışması yapıldı.​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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