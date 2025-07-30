Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı iddianamede aktarıldı.

Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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