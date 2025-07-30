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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:52 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:52
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        Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Dağlıoğlu Mahallesi'nde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığı gerekçesiyle 11 Mayıs'ta tutuklanan R.D. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, R.D'nin akşam saatlerinde motosikletle evinin arkasına gelen 2 kişiye 21,82 gram sentetik uyuşturucu satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        Sanığın uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı iddianamede aktarıldı.

        R.D'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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