Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek'ten MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ziyaret

        Adana Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 09:37 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:37
        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Şimşek, makamında ziyarette bulunduğu Bahçeli'ye ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Bahçeli'ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Şimşek, Karaisalı için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Şimşek, ziyarete ilişkin, "Hemşerilerimizin refahı, ilçemizin kalkınması ve kültürel değerlerimizin korunması için projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Sayın Genel Başkan'ımıza destekleri, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

