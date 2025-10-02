Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 29 firari hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 29 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 24 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 29 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
