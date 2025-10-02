Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Cesedi göl kenarında bulunan kadının ölümünde "ihmali olduğu" öne sürülen sanığa dava

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:07 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:07
        Cesedi göl kenarında bulunan kadının ölümünde "ihmali olduğu" öne sürülen sanığa dava
        ADANA-SATUK TOPALOĞLU - Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında cesedi bulunan kadının ölümüne ilişkin tutuklanan sanık hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde 22 Ocak'ta baraj kıyısında 49 yaşındaki Fatoş Ş'nin ölü bulunmasıyla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan N.K. (44) hakkında iddianame hazırlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunca hazırlanan otopsi raporuna göre, Fatoş Ş'nin ölümünün "yüksek düzeyde alkolün kolaylaştırıcı etkisiyle hipotermi" sonucu meydana geldiği belirtildi.

        Olay yerindeki cep telefonu ve kıyafetlerin incelendiği aktarılan iddianamede, "Görüntü izleme tutanağına göre, Fatoş Ş'nin olay günü N.K. ile buluşup araca bindiği, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir dükkandan alkol aldıkları, Seyhan Baraj Gölü kıyısına geldikleri ve 1 saat 6 dakika sonra N.K'nin aracıyla göl kenarından tek başına ayrıldığı ve Belediye Evleri Mahallesi'ndeki ikametine gittiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        - "Kış koşullarında alkol aldıktan sonra baygın halde bıraktı"

        İddianamede, kamera ve HTS kayıtlarına göre Fatoş Ş. ile son görüşen kişinin N.K. olduğu kaydedildi.

        Sanığın N.K'nin ölümünde ihmalinin bulunduğu belirtilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

        "22 Ocak'taki meteorolojik koşullara göre hava soğukluğunun 4 derece olmasına rağmen N.K'nin, alkollü ve kendinde olmadığını bilerek Fatoş Ş'yi göl kenarında bıraktığı, bu durumu sağlık kuruluşlarına ve önceden tanıdığı Ş'nin yakınlarına haber vermek yerine aracına binerek ikametine gittiği, N.K'nin ölümle neticelenen olayda ihmali davranışının bulunduğu, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği, kış koşullarında alkol aldıktan sonra baygın halde bulunan Fatoş Ş'yi ıssız olan olay yerinde bırakarak ölümüne sebep olmakta etken olduğu, eyleminin kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine sebep olduğu dikkate alınarak 'ihmali davranışla kasten öldürme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep olunur."

        N.K. ise iddianamede yer verilen ifadesinde, "Olay günü göl kıyısında Fatoş'a evine bırakmayı teklif ettim ama 'Ben daha kalmak istiyorum' dedi. Fatoş ısrarla araca binmek istemedi. Ben de evime döndüm. Suçlamaları kabul etmiyorum." beyanında bulundu.

        Tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

