Adanalı kebapçılar 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne hazır

KORAY KILIÇ - Adana'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılacak kebapçılar, coğrafi işaret tescilli lezzeti ziyaretçilere sunmak için hazırlıklarını tamamladı.

Festival, Valilik tarafından Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta düzenlenecek.

Kente özgü yemekler ve sokak lezzetlerinin de yer alacağı festival, bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla gerçekleştirilecek.

Coğrafi işaret tescilli Adana kebabının yanı sıra ciğer, şırdan, şalgam ve pek çok lezzetin ziyaretçilere sunulacağı festivalde, çeşitli paneller, yarışmalar ve tadım etkinlikleri yapılacak.

Festivalde yer alacak Adanalı kebapçılar da çok sayıda katılımcının beklendiği festival öncesi hazırlıklarını tamamladı.

- "Katılımcı sayısı gittikçe katlanıyor"

Festivalin sponsorlarından işletmeci Yaşar Aydın, AA muhabirine, festivallerin Adana'ya renk kattığını söyledi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin her yıl üzerine koyarak devam ettiğini anlatan Aydın, "Her yıl katılımcı sayısı gittikçe katlanıyor. Bu durumu Adana insanının sıcakkanlılığı, misafirperverliği, lezzetlerimizin kalitesinin yüksek olması etkiliyor. Bir şehri tanıtırken sadece lezzete değil her şeye dikkat etmek lazım." diye konuştu.

Aydın, festivale gelecek katılımcıların şırdanından tatlısına, kebabından ciğerine kadar kentin tüm lezzetlerini bir arada bulabileceğini ifade etti.

Festival için tüm hazırlıkları tamamladıklarını ve heyecanla geri sayıma başladıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"365 gün 24 saat festivale hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz. Adana kebabı, yanındaki salata çeşitleri, yağlı ekmeği ve erkek kuzu etiyle yapılmasıyla dünyaya damga vurmuş bir lezzet. Her şey yerinde güzel. Adana kebabı da burada güzel. Başka illerin yemekleri orada güzel. Bir lezzet bir yerde ünlendiyse diğer tarafta aynı tadı alamazsın. Gelecek misafirleri festival alanında lezzetler bekliyor. Gelsinler ve gözü kapalı her şeyi yesinler. Herkesi Adana'ya lezzet festivaline bekliyoruz. Gez dünyayı, ye Adana'yı."