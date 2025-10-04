Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı

        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Adana'da başladı.

        Giriş: 04.10.2025 - 08:27 Güncelleme: 04.10.2025 - 08:39
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu başladı
        5. İskenderun Körfezi Açık Deniz Yüzme Maratonu, Adana'da başladı.

        Yumurtalık ilçesinde düzenlenen maratonda 3 bireysel sporcu yarışıyor.

        Maratonda sporculara 3 tekne ve ilk yardım ekibi eşlik ediyor.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde sona erecek 39 kilometrelik maratonun 14 saatte tamamlanması bekleniyor.

        Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor Kulübü Başkanı Ahmet Selami Vanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maratonun ülkenin tanıtımına çok önemli katkısının olduğunu söyledi.

        Havanın güzel, denizin durgun ve rüzgarın sakin olduğunu belirten Vanlı, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin imkanları ve kaynaklarıyla bu maraton icra ediliyor. Ülkemizin tüm yetkili birimleri destek veriyor. Yıllar içinde biz de bu maratonları tertip ederek bilgi ve tecrübe birikimine kavuştuk. Artık yarışlarımız klasik hale geldi. Gelecek seneden itibaren yarışlarımız uluslararası statüye ulaşacak. Arkadaşlarımız yurt dışına gittiği gibi yurt dışından da sporcuların ülkemize gelmesi mümkün hale gelecek."

        Sporculardan Eda Savcıgil, parkurun çok güzel olduğunu ve yarışmak için çok heyecan ve istek duyduğunu dile getirdi.

