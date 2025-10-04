Habertürk
        Adana'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

        Giriş: 04.10.2025 - 11:23 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:23
        Adana'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Gökhan Kara idaresindeki 01 EYD 41 plakalı otomobil, arkasından gelen araca yol vermek için şerit değiştirirken kendisiyle aynı istikamette giden Mutlu Güneş (38) yönetimindeki 25 ADN 148 plakalı motosiklete çarptı.

        Otomobil daha sonra bir çöp konteynerine ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

        Motosiklet sürücüsü Güneş'in yola savrulduğu kazada, sürücü Kara ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu da yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, 3 yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kaza anı bir aracın kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

