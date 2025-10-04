Adana'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, 3 yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Güneş'in yola savrulduğu kazada, sürücü Kara ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu da yaralandı.

Otomobil daha sonra bir çöp konteynerine ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

