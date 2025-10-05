GÜNCELLEME - Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı

Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

