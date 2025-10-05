Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME - Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı

        Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:41 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı.

        Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da bir pastaneye gelen Ö.G, giriş kısmına pimi çekilmemiş el bombası atarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis, bulvarın bir yönünü trafik akışına kapattı.

        Yapılan incelemede pimi çekilmemiş el bombası görevli polisler tarafından alındı.

        Çevrede araştırma yapan polis, olaydan sonra kaçan şüpheliyi gözaltına aldı.

        Valiliğin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemede iş yerinin giriş kısmında patlamamış halde el bombası olduğu tespit edilerek gerekli çevre güvenliği sağlanmış olup patlayıcı maddeyi attığı belirlenen Ö.G. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Fenerbahçe fırsat tepti: Samsun'da sessiz gece
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        "Bir puandan mutlu olmamız gerekiyor!"
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        "Puan farkından tehlikelisi: Güven farkı!"
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Galatasaray'da zemin için acı rapor!
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı
        Adana'da pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli yakalandı
        Adana'da balıkçılar Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Akdeniz...
        Adana'da balıkçılar Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Akdeniz...
        Adana'da Sumud Filosu'na destek
        Adana'da Sumud Filosu'na destek
        Adana'da yaşayan Ukraynalılar "Kozaklık Günü"nü kutladı
        Adana'da yaşayan Ukraynalılar "Kozaklık Günü"nü kutladı
        Adana'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Adana'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Öğretmenliği bırakan anne kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bırakan anne kendisini serebral palsili oğluna adadı