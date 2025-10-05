Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da pastanenin girişine el bombası atılması güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün bir şüphelinin pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası attığı olayın güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 23:41 Güncelleme: 05.10.2025 - 23:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da pastanenin girişine el bombası atılması güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün bir şüphelinin pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası attığı olayın güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

        Mavi Bulvar'daki pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, dün gece saatlerinde şüpheli Ö.G'nin iş yerinin girişine pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtığı görülüyor.

        Kayıtta, eldiven giyen zanlının uzaklaşmasının ardından işletmedeki 1 kişinin bulvara doğru koşması yer alıyor.

        Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Seyhan ilçesinde dün gece saatlerinde girişine el bombası atılan pastane ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapatıp bombayı bölgeden uzaklaştırmıştı. Olaydan sonra kaçan Ö.G. yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        12'nci kattaki yük asansörü ikiye ayrıldı!
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Fransa Başbakanı Lecornu istifa etti
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Sergen Yalçın'la yine boş dönmedi!
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Motosiklet kaskıyla dövülerek öldürüldü!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        Karahantepe'de tarihte bir ilk!
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        81 yaşındaydı... Yolda yürüyordu... Öldüren manevra!
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        Dayısı ile yengesini katletmişti... Cezaevinde ölüm!
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        Kastamonu'nun ilginç rekoru
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza
        Emlakta fahiş fiyat artışına 172 milyon lira ceza

        Benzer Haberler

        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı anların görüntüsü ortaya çıktı
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı anların görüntüsü ortaya çıktı
        Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi
        Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi
        İncefikir: Limondaki güneş yanığı doğal afettir, TARSİM kapsamına alınmalı
        İncefikir: Limondaki güneş yanığı doğal afettir, TARSİM kapsamına alınmalı
        Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Ceyhan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Fuhuş şebekesi çökertildi; 14 şüpheli tutuklandı, 20 kadın kurtarıldı
        Fuhuş şebekesi çökertildi; 14 şüpheli tutuklandı, 20 kadın kurtarıldı
        Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı
        Adana'da fuhuş operasyonunda yakalanan 14 şüpheli tutuklandı