Adana'da pastanenin girişine el bombası atılması güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde dün bir şüphelinin pastanenin girişine pimi çekilmemiş el bombası attığı olayın güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Mavi Bulvar'daki pastanenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, dün gece saatlerinde şüpheli Ö.G'nin iş yerinin girişine pimi çekilmemiş el bombası atıp kaçtığı görülüyor.
Kayıtta, eldiven giyen zanlının uzaklaşmasının ardından işletmedeki 1 kişinin bulvara doğru koşması yer alıyor.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Seyhan ilçesinde dün gece saatlerinde girişine el bombası atılan pastane ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapatıp bombayı bölgeden uzaklaştırmıştı. Olaydan sonra kaçan Ö.G. yakalanmıştı.
