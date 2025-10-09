Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        09.10.2025 - 21:15
        Adana'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Ş.Y. yönetimindeki 01 AGJ 372 plakalı kamyonet, Bülent Angın Bulvarı'nda Melih Erişmiş'in (56) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

