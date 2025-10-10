Adana Lezzet Festivali'nde "Gastronomi Treni" ile turizm gezisi yapıldı

Adana'da, bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla organize edilen 9. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi düzenlendi.

Kent mutfağının tanıtılmasıyla düzenlenen etkinlikte "Gastronomi Treni" Adana Tren Garı'ndan hareket ederek Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'na ulaştı.

Parktaki bir restoranda düzenlenen programda katılımcılar Adana mutfağının yöresel lezzetlerini tattı.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Adana mutfağının yalnızca yemek kültürü olmadığını aynı zamanda köklü bir yaşam biçimi olduğunu belirtti.

Bu yolculuğun lezzetin coğrafyayla bütünleşmesini yansıttığını ifade eden Köşger, katılımcılara teşekkür etti.

Programının ardından katılımcılar doğal güzelliğiyle ön plana çıkan Belemedik Tabiat Parkı'nı gezdi.

Programa Vali Köşger'in eşi Fatma Köşger, sosyal medya fenomenleri, gazeteciler ve Almanya'dan gelen turist kafilesi katıldı.